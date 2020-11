Nieuwe lockdown, nieuwe lockdownfeestjes: handvol feestvierders tot tweemaal toe betrapt, dronken vrouw krabt agente in het gezicht

/ Antwerpen / Ekeren / Berendrecht / Berchem / Schoten / Sint-Genesius-Rode / Aalst / Maasmechelen -

Net voor het ingaan de eerste lockdown in maart puilden de cafés in ons land nog uit van de feestvierders die nog snel een feestje wilden bouwen voor ze “in hun kot” moesten blijven. Een half jaar later beseffen de meeste mensen de ernst van de situatie, maar toch moest de politie op verschillende plaatsen in het land nog ingrijpen voor hardleerse feestvierders. Een overzicht.