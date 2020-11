Geen grote incidenten gemeld tijdens omstreden Antwerpse koopzondag

Antwerpen - In Antwerpen is de lokale politie de hele dag massaal aanwezig geweest in de winkelstraten, nu er één dag voor de sluiting van de niet-essentiële winkels omwille van de coronacrisis nog een koopzondag gepland stond. Op de sluiting - vanwege de drukte - van de Action Stadsfeestzaal na, werden er geen grote incidenten meer gemeld.

Onder meer op de Meir stonden er bij verschillende winkels wel wachtrijen buiten, onder meer bij Primark en Kruidvat was dat het geval, maar over het algemeen werden de afstandsregels goed gerespecteerd. Er waren ook opvallend veel politiepatrouilles, die geen grote tussenkomsten zouden hebben moeten doen maar wel af en toe passanten aanspoorden om meer afstand te houden. Ook in de winkels zelf viel de drukte mee, stelde Belga ter plaatse vast.

De koopzondag kreeg zondag heel wat kritiek te verduren. Antwerps gouverneur Cathy Berx noemde het feit dat het initiatief doorging “cynisch en onbegrijpelijk”, viroloog Marc Van Ranst riep shoppers op om thuis te blijven. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet de koopzondag doorgaan, al riep hij vooraf wel op om de regels te volgen en waarschuwde hij dat de politie streng zou optreden als er geen afstand zou worden gehouden of mensen hun mondmasker niet correct zouden dragen.