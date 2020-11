Scorende Wout Faes helpt Reims voorbij Straatsburg

In de Franse Ligue 1 heeft Reims op de negende speeldag met 2-1 kunnen winnen van Straatsburg. Wouter Faes speelde heel de wedstrijd en maakte een doelpunt in de 26e minuut. Thomas Foket speelde ook heel de wedstrijd in het winnende kamp.

Reims kwam op voorsprong via een eigen doelpunt van Bingourou Kamara (22.). Wout Faes verdubbelde de score (2-0, 26.). Ludovic Ajorque zette een penalty om voor Straatsburg op het halfuur. Toch kon Reims de zege vasthouden.

Een belangrijke zege voor Faes en zijn ploegmakkers, want ze springen met 8 punten over FC Lorient en Straatsburg onderaan in de rangschikking.