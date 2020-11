Club NXT verliest nu ook voor het eerst thuis en blijft zonder zege laatste in 1B

Een zwart Allerheiligenweekend voor Club. Na de wanprestatie gisteren van de grote broer tegen KV Mechelen verloor Club NXT vanavond thuis op Daknam tegen RWDM. De eerste thuisnederlaag voor de jonge Bruggelingen die zonder zege en met amper drie punten rode lantaarn blijven. Leergeld betalen kan zwaar zijn.

Na de 6-1 op Seraing en 6-0 vorige zondag op Union werd Nick Shinton bij Club NXT in doel afgelost door Senne Lammens. Ook Aelterman mocht starten en Badji, gisteren nog op de bank tegen KV Mechelen werd vanuit de A-ploeg doorgeschoven. Een luxe in vergelijking met RWDM, waar men al een tijdje met zes besmette spelers zit. Een ondankbaar getal, want pas bij zeven is - zoals vorige week - uitstel mogelijk. Overigens zit ook zowat de hele Molenbeekse staf besmet thuis, waardoor de onbekende Frederico Quiles als T1 op het wedstrijdblad stond. Alsof het nog niet genoeg was waren Cruz, Fabre, Mpati en Van Den Bogaert ziek of gekwetst.

Het jonge Club ging op zoek naar de eerste overwinning, maar het schot van Sandra verdween in corner en Sadin tikte de vrijschop van Baeten ook in hoekschop. RWDM verscheen ook een paar keer voor het doel van Lammens maar de droge knal van Claes leverde enkel een corner op en Yagan besloot op Lammens. De 0-0 bij de rust was logisch.

Foto: BELGA

Club kwam het vinnigst uit de kleedkamer voor de tweede helft maar Arne Hautekiet deed de voorzet van Nangis in eigen doel afwijken. Terwijl de avond viel op Daknam probeerden de blauw-zwarte jonkies deze tegenslag te verwerken. RWDM zat in een zetel en counterde via Yagan, die nog een nieuwe poging door Lammens zag gered worden. Meteen zijn laatste poging want even na het uur werd hij gewisseld. Van Den Keybus zag aan de overzijde Badji niet staan en probeerde het van ver, maar mikte naast.

De omstandigheden waren nochtans prima. Daknam oogde dan wel troosteloos bij valavond, het was lentewarm en de neergutsende regen zorgde voor extra zuurstof. De thuisploeg kwam wel nog goed weg toen Lammens onder een corner van Rommens door ging maar de bal kon nog op de lijn gered worden. Ondertussen was de weer herstelde De Cuyper ingevallen. Een vrijschopspecialist en tegen Deinze bezorgde hij Club zo nog 1 punt, maar zondag mikte hij na een fout van Claes de vrijschop in de handen van Sadin. RWDM had meer geluk en precisie. Na een fout op Lavie kon Rommens Club verlossen van op de stip: 0-2