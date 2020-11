Dementie vastgesteld bij Manchester United-legende Sir Bobby Charlton

Sir Bobby Charlton, de voormalige Manchester United-middenvelder en wereldkampioen met Engeland in 1966, lijdt aan dementie volgens de dokters. Dat heeft zijn vrouw Norma bevestigd in een interview op zondag.

Het is een zware periode voor Charlton aangezien dit nieuws volgt op de dood van zijn broer Jack in juli en zijn ploegmaat Nobby Stiles vrijdag. Beide leden aan dezelfde ziekte.

Charlton speelde 17 jaar en meer dan 600 wedstrijden voor Manchester United, waarmee hij drie keer kampioen speelde, de FA Cup won in 1962 en de Europa Cup in 1968. Drie keer werd hij genomineerd voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer van de wereld. In 1966, nadat hij wereldkampioen werd met Engeland, won hij ook deze titel. Zijn onlangs overleden broer Jack Charlton maakte ook deel uit van die ploeg.

Bobby Charlton overleefde in 1958 een vliegtuigcrash waarbij acht spelers van Manchester United het leven verloren.