Akelige beelden: Zinho Vanheusden schreeuwt het uit van de pijn nadat hij door knie zakt

De partij tussen Standard en KV Oostende is voor Zinho Vanheusden al vroeg tot een pijnlijk einde gekomen. De jonge verdediger van de Rouches ging bij een duel met Makhtar Gueye door de knie en enkel. Vanheusden schreeuwde het uit van de pijn - iets dat akelig goed hoorbaar was in het vrijwel lege Sclessin - en moest met een draagberrie van het veld gehaald worden.

Vanheusden werd vorig jaar al eens geopereerd aan zijn linkerknie nadat daar kraakbeen was losgekomen. De 21-jarige verdediger was toen maanden out. Nu is hij geraakt aan de rechterknie, maar het is nog onduidelijk hoe zwaar de schade is. Afgaande op het akelige geschreeuw van Vanheusden ziet het er echter allesbehalve goed uit.

😩 | Zinho Vanheusden schreeuwt het uit van de pijn en moet geblesseerd naar de kant. Veel sterkte, Zinho. 🙏#STAKVO pic.twitter.com/vgcMz24m8f — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 1, 2020

Foto: BELGA

