Waarom de winkelstraten ondanks alles toch volliepen dit weekend: “Bij volgende lockdown maken we wellicht weer dezelfde fout”

“Doe het niet. Het is gevaarlijk”, had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) nog duidelijk gezegd. Tevergeefs, want zowel zaterdag als op koopzondag liepen de winkelstraten bomvol. Wat bezielt mensen om daar massaal rond te lopen, vlak voor een nieuwe lockdown? Psychologen hebben er een verklaring voor. “Het was voorspelbaar. We gaan het nooit afleren, daarom moeten we er juist op inspelen.” En daar zijn enkele heel concrete manieren voor.