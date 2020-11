Regeringspartij op kop na verkiezingen in Georgië, oppositie protesteert

De oppositie in Georgië weigert de resultaten van de parlementsverkiezingen in het land te erkennen. Volgens de centrale kiescommissie ligt de regerende partij Georgische Droom op kop met 48,1 procent van de stemmen, nu de stemmen van bijna alle kantoren zijn geteld. De grootste oppositiepartij, de Verenigde Nationale Beweging (UNM) ligt op de tweede plaats met 27,1 procent.

Het hoofd van de Georgische arbeiderspartij, Sjalva Natelasjvili, zei dat hij de verkiezingsresultaten niet zou erkennen en riep op tot nieuwe verkiezingen. Oppositiepolitica Khatia Dekanoidze zei de verkiezingen niet als legitiem te beschouwen tot er nieuwe worden georganiseerd. Zondagnamiddag waren er protesten van de oppositie. Honderden mensen verzamelden voor het parlement in de hoofdstad Tbilisi. De politie beschermde het gebouw.

Georgische Droom won de twee voorgaande verkiezingen in 2012 en 2016. Het hoofd van de partij, multimiljardair Bidzina Ivanisjvili, zei al dat zijn partij had gewonnen kort na het sluiten van de stembureaus. Oud-president Michail Saakasjvili sprak vanuit Oekraïne dan weer over een triomf van de oppositie. Hij zei ook dat de oppositiepartijen nu “een regering van nationale eenheid” moeten vormen “of we verliezen het land”.

Ivanisjvili en Saakasjvili hebben het politieke landschap in Georgië decennia lang gedomineerd. Saakasjvili was president van 2004 tot 2013. De 52-jarige werd na een verkiezingsnederlaag bij verstek veroordeeld tot een jarenlange celstraf voor machtsmisbruik, maar toen was hij al naar Oekraïne gevlucht.

Meer dan 3,5 miljoen mensen in het land in de zuidelijke Kaukasus konden zaterdag een stem uitbrengen. Volgens de kiescommissie heeft 56,1 procent dat ook gedaan.