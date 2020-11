Nederlandse politie op zoek naar vermiste baby van drie maanden oud

De Nederlandse politie is op zoek naar de vermiste Tuana Remmers, een baby van amper drie maanden oud uit Maastricht in Nederlands-Limburg. Het meisje moest op bevel van de rechtbank uit huis worden geplaatst. Op 22 oktober kwam bij de politie de aangifte van haar verdwijning binnen, maakte de Maastrichtse politie zondag bekend.

De politie is na de aangifte begonnen met een onderzoek naar de verblijfplaats. Nu wordt de hulp van het publiek ingeroepen. De Nederlandse politie maakt zich ernstige zorgen om het welzijn van de baby en snel en gericht handelen is dan ook noodzakelijk. Mensen die informatie hebben over de verblijfplaats van Tuana, mogen de politie contacteren.