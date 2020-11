President Trump waarschuwt kiezers voor “draconische lockdowns zoals in Europa” als Joe Biden presidentsverkiezingen wint

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een campagnebijeenkomst uitgehaald naar de lockdowns vanwege de coronapandemie in Europa. Hij heeft die “draconisch” genoemd en heeft ook gewaarschuwd dat zijn rivaal bij de verkiezingen, de Democraat Joe Biden, diezelfde ingrijpende maatregelen wil nemen en zo de economie zal verpletteren.

“Europa legde draconische lockdowns op en de besmettingen nemen toe en de overlijdens stijgen”, aldus Trump aan zijn aanhangers in Michigan. “Ik denk dat ik erheen ga en het aan hem zal uitleggen”, aldus de president. Hij beloofde delen van het land nooit opnieuw te zullen sluiten. “Ik lever de grootse Amerikaanse comeback en we hebben geen lockdowns”, zei hij.

Kritiek van Fauci

Anthony Fauci, de Amerikaanse topdeskundige op het gebied van infectieziekten die Trump adviseerde, uitte eerder kritiek op de strategie van Trump om de heropleving van het virus aan te pakken. Fauci zei in een interview met Washington Post zaterdag dat de Verenigde Staten niet slechter kunnen zijn gepositioneerd om de versnelling in het aantal besmettingen het hoofd te bieden. “We gaan lijden, zei hij. “De situatie is niet goed.”

Hij zei dat Trump niet meer zijn raadgevingen aanneemt en de neuroradioloog Scott Atlas de voorkeur geeft. Die wil dat de Amerikaanse samenleving heropent. “Ze wilden niet langer naar onze boodschap luisteren, want die kwam niet overeen met wat ze wilden doen”, zei hij. Fauci zei al weken niet meer te hebben gesproken met de president. Hij wees er ook op dat Biden de pandemie wel ernstig neemt vanuit het standpunt van de volksgezondheid.

Judd Deere van het communicatieteam van het Witte Huis veroordeelde de uitspraken van de dokter als onaanvaardbaar. Volgens hem doet de arts aan politiek op drie dagen van de verkiezingen.