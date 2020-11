Code geel van kracht: KMI waarschuwt voor rukwinden, noodnummer 1722 geactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft zondagavond het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies geactiveerd. Het KMI waarschuwt in het hele land maandagnamiddag voor rukwinden tot 85 kilometer per uur door de passage van een koufront.

“Maandag gaat het flink waaien uit het zuidwesten en kunnen er voor en op de passage van een koufront in de namiddag rukwinden optreden tussen 70 en 80 km/u of lokaal rond 85 km/u. Achter de storing neemt de wind in het binnenland snel af”, aldus het KMI.

Het nummer 1722 wordt bij slecht weer geactiveerd om te vermijden dat het noodnummer 112 overbelast zou raken en mensen die in levensgevaar verkeren, niet nodeloos moeten wachten wanneer ze 112 bellen.