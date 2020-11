Drie mannen vrijgelaten, Tunesiër verhoord na aanslag in Nice

Een 29-jarige Tunesiër wordt in Frankrijk verhoord in het onderzoek naar de mesaanval in Nice. Hij wordt ervan verdacht het migratietraject te hebben afgelegd met de dader. Drie andere mannen zijn zondag opnieuw vrijgelaten.

De Tunesische burger is zaterdagnamiddag opgepakt in Grasse. Hij zou hebben gereisd met de dader, ook een Tunesiër, aldus een bron dicht bij het onderzoek. De dader zit zondag nog in voorhechtenis, net als twee andere mannen (een van 25 en een 63 jaar).

Drie mannen die donderdag en vrijdag in Nice waren opgepakt, zijn opnieuw vrijgelaten zonder een aanklacht, verduidelijkte een juridische bron. Twee van hen waren opgepakt omdat ze de avond voor de feiten in contact waren met de aanvaller. De neef van een van de twee was opgepakt omdat hij zich in de woning bevond op het moment dat de agenten een huiszoeking uitvoerden. Hij is ook vrijgelaten.

Dader zwaargewond

Bij de aanslag in de Notre-Dame van Nice kwamen donderdag drie mensen om het leven. De dader, de 21-jarige Tunesiër Brahim Issaoui, raakte zwaargewond na de tussenkomst van de politie. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Darmanin, was Issaoui duidelijk naar Frankrijk gekomen om te doden. “Hoe valt het anders uit te leggen dat hij zich bewapende met verschillende messen net na te zijn aangekomen”, zei hij in de krant Voix du Nord.

Issaoui verliet midden september het Tunesische Sfax. Hij kwam op 20 september aan in Europa via het Italiaanse Lampedusa. Hij zou op 9 oktober zijn aangekomen in Bari, in het zuiden van Italië. Uit het onderzoek bleek dat hij dinsdag dan aankwam in Nice. Bewakingscamera’s nabij de basiliek hadden hem gefilmd de avond voor de feiten.