Tuincentra met handen in het haar: “Moeten helft van de winkel sluiten”

Ham - Dat tuincentra enkel bloemen en planten mogen verkopen, is voor grote speler Floralux in Ham en Thomas in Hasselt een flinke domper. En met de lockdown die morgen start, zijn ze ook nog niet zeker hoe ze zich moeten organiseren. “Ik hoop dat de mensen toch nog tussen de kerstdecoratie mogen wandelen”, zegt André Thomas.

“Onduidelijkheid troef.” Dat stelt André Thomas van de gelijknamige home&garden inspiration-winkel in Hasselt. “We weten nu wel wat we niet meer kunnen verkopen – eigenlijk blijven alleen bloemen en planten over. Maar we hopen dat we toch te weten komen of we maandag onze andere afdelingen, met onder meer de kerstshow, nu helemaal moeten sluiten of dat we de mensen nog tussen de kerstdecoratie kunnen laten wandelen.”

LEES OOK. Regering beslist: tuincentra mogen geen kerstdecoratie verkopen

Kopen mag niet, wandelen wel?

Zo kunnen bezoekers de producten zien die ze dan thuis online kunnen bestellen, redeneert Thomas. “Want dat gaan we zeker organiseren. Onze winkel blijft toegankelijk en we gaan buiten een afhaalloket inrichten waar de mensen vanaf maandag hun bestelde goederen kunnen komen oppikken. Iets bekijken in de winkel en het dan meteen meenemen, dat kan dus niet. En ergens aankomen wellicht ook al niet. We gaan ook een looproute doorheen de winkel organiseren en de producten die we niet langer mogen verkopen, duidelijk aanduiden. Er is dus nog werk voor de winkel.”

En wat als wandelen tussen de verboden producten toch niet mag? “Dan moeten we complete afdelingen sluiten”, aldus André Thomas. “Maar de producten uit de winkel halen, dat gaat niet. We hebben bijna een maand opgebouwd aan de kerstshow, als we dat allemaal moeten weghalen en nadien nog eens terug gaan opbouwen, dan is Kerstmis gepasseerd. Dat doen we dus zeker niet.”

8.000 m² winkel dicht

Ook wat verderop bij Floralux in Ham, zitten ze met de handen in het haar. De winkel organiseert zondagavond crisisoverleg. “We hebben begrip voor de situatie en zijn blij dat we toch nog iets mogen verkopen”, zegt woordvoerder Fien Ternest. “Maar dit betekent wel een serieus verlies voor ons. We zullen de helft van onze winkel – bijna 8.000 m² – moeten afsluiten voor verkoop.”

Zondagavond sloot Floralux alle kerstafdelingen, meer dan 7.500 vierkante meter, af. Dat gebeurde onder leiding van zaakvoerster Marleen Theys (rechts op de foto). Foto: Zahra Boufker

En er zijn, ook na de publicatie van het ministerieel besluit, nog steeds vraagtekens. “Pas als die allemaal weggewerkt zijn, kunnen we aan de reorganisatie beginnen”, zegt Ternest. “Want mogen laarzen nog verkocht worden? En bloempotten? En dan moeten we nog bekijken wat we moeten doen met artikelen die we niet kunnen verkopen.”

“We willen nog benadrukken dat de gezondheid van iedereen voorop staat ,en we beseffen ook welke verantwoordelijkheid we hebben. Daarom hebben we van begin af aan steeds geïnvesteerd om alles te voorzien zodat onze klanten op een veilige manier kunnen winkelen.”