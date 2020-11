Hertha Berlijn en Wolfsburg delen de punten, Lukebakio is belangrijk met assist

Hertha Berlijn en Wolfsburg kwamen zondag op de zesde speeldag van de Bundesliga niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Dedryck Boyata speelde bij de thuisploeg de hele wedstrijd. Zijn teammaat Dodi Lukebakio, die een kwartier voor tijd mocht gaan rusten, gaf een assist. Koen Casteels stond uiteraard onder de lat bij de bezoekers.

Cunha (6.) opende de score op aangeven van Lukebakio, maar Baku (20.) maakte gelijk. Wolfsburg staat in de grijze middenzone met acht punten uit zes wedstrijden. Hertha Berlijn vinden we vier plaatsen lager met vier punten. Het is de vierde nederlaag op rij voor de ploeg uit Berlijn.