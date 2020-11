Biscoff-pasta op je boterham of een Biscoff bij de koffie? ‘Internationale’ naam van Lotus zet kwaad bloed bij de fans van speculoos

Zeg niet langer speculoos tegen de koekjes en pasta van Lotus Bakeries. Vanaf volgend jaar heten ze Biscoff, net als in het buitenland. Maar veel fans lusten die naamsverandering niet en laten luid hun ongenoegen blijken over de teleurgang van dit “cultureel erfgoed”. De Vlaming is koppig genoeg om het koekje speculoos te blijven noemen, meent merkstrateeg Stef Verbeeck.

“Dat ze het in het buitenland noemen wat ze willen, hier is het speculoos.” Of: “Geen respect meer voor cultureel erfgoed.” En nog: “Dan eten we er geen meer bij onze koffie.” Uit de reacties op sociale ...