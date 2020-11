Hilde Van Acker (56) praat voor het eerst over kwarteeuw op de vlucht: “Ze staken mij altijd in de gevangenis omdat ze iets tegen mijn man hadden”

Brugge -

Na bijna een kwarteeuw op de vlucht voor het Belgische gerecht zit de veroordeelde Hilde Van Acker een levenslange celstraf uit in de Brugse gevangenis. Ze oogt fragiel, herstelt van borstkanker en mist haar dochtertje. In aanloop naar haar nieuwe assisenproces doorbreekt de gewezen partner-in-crime van Jean-Claude LaCote voor het eerst de stilte in het Vier-programma ‘Ooit vrij’.