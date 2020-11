Ging Club NXT in de fout tegen RWDM?

Bij Club NXT in 1B kwam zondag Youssouph Badji in actie tijdens de verloren wedstrijd tegen RWDM (0-2). Nochtans schrijft het reglement voor dat enkel spelers die minder dan vijf keer in 1A aan de wedstrijd startten, mogen meedoen met Club NXT. Badji zit echter al aan zeven basisplaatsen in de Jupiler Pro League dit seizoen. Maar toch gaat het niet om een overtreding. Vóór een tweede controlemoment op de betreffende regel (2/2/21) mag Club wel degelijk jonge spelers zoals Badji ritme laten opdoen/behouden in 1B.