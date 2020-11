Opnieuw stoelendans bij Genk: Jess Thorup kiest na amper 39 dagen voor FC Kopenhagen

39 dagen. Langer duurt de samenwerking tussen Jess Thorup (50) en Racing Genk naar alle waarschijnlijkheid niet. Volgens Deense media wordt Thorup immers vandaag al voorgesteld als nieuwe trainer bij FC Kopenhagen voor de komende drie seizoenen. Verrassend en vooral: wat een domper voor Genk. Thorup zette bij Genk een kentering in en leek met de recente negen op negen op het goede spoor te zitten. Niet dus, in Limburg moeten ze op zoek naar de elfde coach in tien jaar tijd.

Jess Thorup, die op 24 september zijn handtekening zette onder een contract bij Racing Genk, is na amper 39 dagen alweer onderweg naar zijn thuisland Denemarken. Hij zou de komende drie seizoenen aan de slag gaan bij FC Kopenhagen, de grootste Deense club.

Door de Luminus Arena ging gisteren een schokgolf en wilde niemand reageren. Het enige teken van leven was een perscommuniqué, dat als volgt luidde: “KRC Genk is zondagmiddag om 12.30 uur op de hoogte gebracht van de interesse van FC Kopenhagen in de onmiddellijke overname van onze coach Jess Thorup. Er moeten nog gesprekken gevoerd worden met Jess en zijn entourage om hierover een duidelijk standpunt te kunnen innemen. Voorlopig onthoudt de club zich van verdere commentaar.”

Foto: JEFFREY GAENS

Thorup volgde Hannes Wolf op in Limburg. Onder de leiding van de Deen was Genk bezig aan een serieuze remonte. In de vijf wedstrijden met hem aan het roer pakte het elf punten en verloor het geen enkele keer. Het was bovendien al anderhalfjaar geleden dat Genk nog eens drie wedstrijden op een rij kon winnen. Met de recente negen op negen leek Thorup dus vertrokken. Al krijgt die uitdrukking nu een heel andere betekenis.

Afkoopsom: 500.000 à 600.000 euro

De Deen staat bekend als een gentleman en leek gelukkig in Genk, maar aan de verleiding van aanbod van Kopenhagen kon hij kennelijk niet weerstaan. Bij de dertienvoudige Deense landskampioen werd op 10 oktober de 52-jarige Noor Staale Solbakken ontslagen. Volgens Deense bronnen waren er eind vorige week al gesprekken tussen Thorup en Kopenhagen, maar waren die vrijdag afgesprongen. Definitief, zo leek het. Tot zaterdag plots de onderhandelingen werden hervat. Een officiële bevestiging van het vertrek van de 50-jarige coach was er gisteravond nog niet, maar volgens Deense media wordt Thorup vandaag al voorgesteld in het Parken Stadion. Meteen zijn derde club in de loop van dit seizoen. In augustus kreeg hij bij AA Gent de bons.

In het contract tussen Thorup en Genk was een afkoopsom vastgelegd voor een bedrag van 500.000 à 600.000 euro. In Genk zullen ze dus wel iets verdienen aan het vertrek van Thorup, maar dat zal een magere troost zijn.