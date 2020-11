“Sinterklaas? Kerst? Laten we elkaar niks wijsmaken”: epidemioloog Pierre Van Damme schetst geen rooskleurig beeld voor feestdagen en ver daarna

Epidemioloog Pierre Van Damme (UA) verwacht eind deze week al een eerste voorzichtige verbetering van de coronacijfers. “Maar we moeten ons niks wijsmaken. Als we geen derde golf – met opnieuw strenge maatregelen – willen riskeren, moeten we de maatregelen deze keer bijzonder verstandig en erg geleidelijk loslaten. Laat dat de belangrijkste les van deze tweede golf zijn.”