De interim-helden van de zorg: “Nu ik mijn kleinkinderen niet meer mag zien, heb ik toch tijd over”

Vrijwilliger, gepensioneerd, technisch werkloos… Nu de zorg bijna kraakt onder de loodzware coronacijfers zijn alle beetjes hulp méér dan welkom. Op het platform Help in de Zorg! hebben intussen 5.000 mensen zich kandidaat gesteld om bij te springen waar ze kunnen. Zo ook Jitske Van de Veire, die haar Wakko-kapsalons moest sluiten en de komende weken een handje toesteekt in een rusthuis. Wij spraken vier andere ‘interim-helden’ van de zorg over hun motivatie en hoe lang ze dit denken vol te houden.