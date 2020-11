Assisen lijdt onder lockdown: onder meer zaak van ‘duivelskoppel’ moet worden uitgesteld

“De rechtbanken zullen blijven doorwerken tijdens de lockdown. We gaan door”, beslist Fabienne Bayard, voorzitter van het College van Hoven en Rechtbanken. Alleen het organiseren van assisenprocessen wordt binnen de huidige maatregelen zeer moeilijk.

“Justitie is een essentiële dienst. Er komt geen lock down van de rechtbanken”, besliste Bayard. Het College van Hoven en Rechtbanken waar zij de voorzitter van is, stuurde zondagavond een reeks richtlijnen naar alle rechtbankvoorzitters, met uitleg hoe rechtszaken volgens de afgekondigde maatregelen kunnen verlopen.

“Zittingen moeten zoveel als mogelijk doorgaan, rekening houdend met de beschikbaarheid van magistraten, griffiers en advocaten”, zegt Bayard. Ook zij kunnen wegvallen, door quarantaine of door ziekte.

Het voeren van processen via videoconferentie wordt aangemoedigd, en het dragen van een masker is verplicht. Het publiek kan in sommige rechtszalen beperkt worden.

Proces tegen Duivelskoppel uitgesteld

Alleen het organiseren van assisenprocessen worden in de huidige omstandigheden zeer moeilijk. “Om een twaalfkoppige jury samen te stellen, moeten soms tot 100 mensen bijeenkomen. In sommige gerechtsgebouwen is dat niet mogelijk”, zegt Bayard.

Een rondvraag leert dat veel assisenprocessen daarom niet zullen doorgaan. In West-Vlaanderen worden de assisenprocessen uitgesteld, onder meer het proces tegen het ‘Duivelskoppel’ Hilde Van Acker en Jean-Claude Lacote dat op 20 november zou starten. Dat gebeurt ook in Oost-Vlaanderen, Brussel en Antwerpen.

In dat laatste gerechtsgebouw zou op december ook een koppel terechtstaan, dat beschuldigd wordt van de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts.

In Leuven kan een gepland assisenproces dan weer wel doorgaan. Daar start op 16 november het proces over de 29 jaar oude moord op het echtpaar Jules Bogaerts (81) en Jeanne Jacobs (78). “De voorzitter acht het daar wel mogelijk om de jury in veilige omstandigheden samen te stellen”, zegt Bayard.