Belgische ziekenhuizen tellen 1.223 coronapatiënten op intensieve zorg

Op 1 november lagen in de Belgische ziekenhuizen 1.223 mensen met Covid-19 op intensieve zorg, 62 meer dan de dag voordien. Dat blijkt uit de recentste gegevens van Sciensano.

De ziekenhuizen zitten bijna aan het record van de eerste golf, toen begin april 1.285 coronapatiënten op intensieve zorg lagen. Ze schakelen deze week naar de hoogste fase, waardoor nog extra bedden worden vrijgemaakt voor coronapatiënten.

Het aantal ziekenhuisopnames van mensen met Covid-19 bereikte vorige week al een nieuw record. Op 1 november lagen 6.823 patiënten in het ziekenhuis. Dat waren er 322 meer dan de dag voordien.

Gemiddeld kwamen er de afgelopen week 656 nieuwe ziekenhuisopnames per dag bij. Dat is een stijging met 40 procent tegenover de week voordien. Maar tegelijk verlaten dagelijks ook honderden mensen het ziekenhuis, op 31 oktober zelfs een record van 657 patiënten.

Het aantal doden ligt nu gemiddeld op 113 per dag. Dat zijn dagelijks gemiddeld 70 doden meer dan de week voordien. Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land al 11.737 mensen aan Covid-19.

Het aantal besmettingen lag de jongste zeven dagen op gemiddeld 15.582 positieve testen per dag. Dat is een toename met 14 procent op weekbasis. De positiviteitsratio – het percentage van de coronatesten dat een positief resultaat oplevert – is gestegen naar 29,1 procent.