“Ook prins William raakte besmet met coronavirus”

De Britse prins William is in april ook besmet geraakt met het nieuwe coronavirus, net als zijn vader prins Charles. Dat hebben bronnen uit Kensington Palace aan de Britse zender BBC meegedeeld.

De 38-jarige prins zou volgens de krant The Sun zijn besmetting niet bekend hebben gemaakt, om geen onrust te zaaien in Groot-Brittannië. De prins werd behandeld door artsen van het paleis en volgde de overheidsrichtlijnen rond quarantaine op, klinkt het. Hij zonderde zich af in het familiehuis Anmer Hall in Norfolk.

Kensington Palace wil officieel niet reageren.