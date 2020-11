Grondwetspecialisten eisen coronawet

Een grote groep ­professoren uit felle kritiek op de ­regering én op de Raad van State, die de wettelijke basis voor de ­coronamaatregelen goedkeurde. In een opiniestuk in De Standaard eisen ze dat er een coronawet komt, die het wettelijk kader moet vormen voor de coronamaatregelen.

“De grondwet wil dat het parlement zelf beslist over ingrijpende beperkingen op grondrechten. De wet­geving waarop de regering zich beroept, was helemaal niet bedoeld voor de langdurige en drastische inperkingen die we nu kennen. Toch blijft de regering koppig verdergaan met het ministerieel besluit”, klinkt het in de krant.

De initiatiefnemers van de brief zijn de professoren Patricia Popelier en Catherine Van De Heyning (UAntwerpen). Tal van prominente Nederlands- en Franstalige academici schaarden zich achter de oproep, onder wie Eva Brems, Koen Lemmens, Stefan Sottiaux, Hendrik Vuye en Jogchum Vrielink.

Een politierechter in Charleroi en het Brusselse hof van beroep stelden de wettelijke basis van de maatregelen al in vraag. Maar de Raad van State, de waakhond van de uitvoerende macht, gaf in een arrest bij hoogdringendheid vrijdagavond laat de regering gelijk.

Die goedkeuring noemen de grondwetspecialisten “verontrustend”. De beleidslijn van de Raad is duidelijk, klinkt het: “We leggen de regering geen strobreed in de weg. Zelfs als dat ten koste gaat van de grondwet en de democratische rechtsstaat.”