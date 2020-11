16,4 graden vannacht: evenaring warmste novembernacht ooit

Wie vanmorgen een raam openzette of al eens buiten ging, merkte het onmiddellijk. Het is erg warm voor de tijd van het jaar. Het was vannacht zelfs even warm als de warmste novembernacht sinds de metingen.

16,4 graden. Dat werd vannacht gemeten in Ukkel. En daarmee evenaart het de warmste novembernacht sinds het begin van de metingen. Die werd in 2015 gemeten. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter.

Evenaring van de warmste novembernacht (18-6 UTC) in Ukkel uit november 2015 met 16,4 graden. — David Dehenauw (@DDehenauw) November 2, 2020

Maandagochtend is het wel vaak zwaarbewolkt met hier en daar wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger met enkele korte opklaringen. In de namiddag volgt er overal regen vanaf de kust. Naar de avond toe verschijnen er al opklaringen in het westen. Het is bijzonder zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 15 tot 18 graden in de Ardennen en van 18 tot lokaal 20 graden elders. Er staat een vrij krachtige tot krachtige en aan zee soms zeer krachtige zuidwestenwind. Het KMI verwacht rukwinden tot 75 km/u of lokaal iets meer.

Maandagavond verlaat de regen ons land richting Duitsland en wordt het overal droog met breder wordende opklaringen vanaf het westen. De nacht verloopt een stuk kouder dan de voorgaande met minima van 4 graden in de Hoge Venen en rond 8 graden in Vlaanderen. De wind uit west tot zuidwest wordt matig maar is aan zee aanvankelijk nog krachtig.

Dinsdag begint de dag droog en zijn er eerst mooie opklaringen. In de loop van de voormiddag wordt het aan de kust wisselend tot zwaarbewolkt met buien. Ook elders in het land kan er in de loop van de dag een bui vallen vanaf het westen maar is het echter meestal droog met zonnige momenten . Met maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 12 of 13 graden in de Kempen wordt het gevoelig frisser. De wind is eerst zwak tot matig uit zuidzuidwest en wakkert in de loop van dag aan naar matig tot tijdelijk vrij krachtig.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met op de meeste plaatsen vaak brede opklaringen. In de Ardennen is er doorgaans meer bewolking. Ook aan zee is er meer bewolking en kunnen nog enkele buien vallen, elders blijft het meestal droog. De maxima schommelen van 6 graden in de Hoge Ardennen tot 10 of 11 graden in het centrum en het westen.

Donderdag blijft het droog maar begint de dag koud met lokale nevel of mist, en vriestemperaturen in de Ardennen. Ook in Vlaanderen kan het lokaal vriezen aan de grond. Overdag zijn er zonnige perioden en halen we maxima van 6 of 7 graden op de Ardense hoogten tot 11 graden aan zee.