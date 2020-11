Marca: “Eden Hazard heeft de voorbije weken een mentaliteitswijziging ondergaan”

Eden Hazard is weer terug. Of toch minstens een beetje, nadat hij zaterdag bij zijn eerste basisplek tegen Huesca meteen scoorde en tot Man van de Match werd uitgeroepen voor Real Madrid. “Hij heeft een mentaliteitswijziging ondergaan”, weet de Spaanse sportkrant Marca.

Zondagochtend wisten de Spaanse sportkranten Marca en AS met hun vreugde om de terugkeer van Eden Hazard nog geen blijf. Maandagochtend klinkt het al wat kritischer. “Hij zit nog ver verwijderd van zijn niveau van bij Chelsea, dat hem één van de beste spelers ter wereld maakte. Hij kwam als wereldster, maar zijn prestaties kwamen zelfs niet in de buurt. Dat wilde hij rechtzetten”, schrijft Marca.

Volgens het sportblad uit Madrid heeft de Rode Duivel de Madrileense kleedkamer verbaasd met zijn werklust. “Hazard heeft gereageerd met een heel andere attitude de voorbije weken. Hij is meer betrokken, het is een andere speler. Het gevolg was dat hij niet kon wachten om weer op het veld te staan. Hazard was tegen Huesca verfijnder en fysiek aanwezig. Hij liet tekenen zien dat hij misschien wel een beslissende speler kan worden voor Real Madrid.”

Komende dinsdag (21 uur) wordt Eden Hazard weer in de basis verwacht bij Real Madrid tegen het Inter van Romelu Lukaku in de Champions League. De Koninklijke moet die match absoluut winnen na een schamele één op zes in het kampioenenbal.