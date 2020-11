SOS Kinderdorpen wil extra aandacht voor kwetsbare kinderen tijdens lockdown: “Wat als die eigen bubbel shit is?”

In België groeit één kind op 25 op zonder een warm nest, zonder liefde of voldoende zorg van ouders of familie. En door de lockdown in maart zijn die cijfers alleen erger geworden. De CLB’s zagen hun tussenkomsten bij gezinsproblemen toen stijgen met 27 procent. SOS Kinderdorpen trekt daarom opnieuw aan de alarmbel nu de verlengde herfstvakantie ingaat.

“Alle kinderen vallen nu voor een tweede keer volledig terug op hun eigen bubbel. Maar wat als die bubbel shit is?”, zegt Hilde Boeykens, directrice SOS Kinderdorpen België. “Na de lockdown in maart ontvingen we veel meldingen van gezinnen die aan de alarmbel trokken. Meestal waren dat families waarin het voor de lockdown al moeilijk liep. Sommige ouders vielen zonder werk en alle problemen kwamen nog sneller naar boven door de extra stress. Dit had veel gevolgen voor de kinderen. Sinds augustus vangen we zowel in Vlaanderen als in Wallonië kinderen op van families waar het gewoon niet meer lukte.”

Het Kinderrechtencommissariaat bevestigt die trend. Uit hun onderzoek blijkt dat twee op drie kinderen die soms te maken krijgen met geweld tijdens de lockdown extra geconfronteerd werden met agressie binnen het gezin.

Daarom vraagt SOS Kinderdorpen nu in een nieuwe campagne om meer aandacht te geven aan die kwetsbare kinderen. Ze hopen ook dat de scholen na de verlengde herfstvakantie opnieuw opengaan en ook open blijven. “Anders verliezen kinderen die opgroeien in een moeilijke familiesituatie een heel belangrijk netwerk aan steun”, schrijven ze in een persbericht.