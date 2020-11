Antwerpen -

Verpleger Stef Van Lee, die u misschien ook kent van het één-programma Dertigers, hekelt in een liedje het gedrag van de mensen die dit weekend per se nog wilden gaan shoppen. “Je-m’en-foutisme is een vervelend mechanisme. Het is zacht uitgedrukt, maar de zorg is weer gefucked”, zingt hij cynisch.