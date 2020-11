Théo Bongonda reageert met opgestoken middelvingers op vertrek Jess Thorup, Joakim Maehle krijgt ’sorry’ van FC Kopenhagen

Nee, in goede aarde is het vertrek van Jess Thorup bij Genk niet bepaald gevallen. Nadat de club liet weten dat het “verrast en teleurgesteld” is door het vertrek van zijn coach naar FC Kopenhagen, liet ook een teleurgestelde Théo Bongonda zich gelden met opgestoken middelvingers als reactie op het nieuws op Instagram. Eerder had ook Joakim Maehle al zijn teleurstelling uitgesproken op Twitter.

Toen het nieuws zondag bekendraakte, reageerde Maehle met een knipoog: “Men kan alleen nog hopen dat hij de medische testen niet doorstaat”, zette hij op Twitter. Nadat FC Kopenhagen de overstap van Thorup officieel had aangekondigd, waren ze er als de kippen bij om de Deense international van antwoord te dienen. “Hey Joakim. Sorry, maar hij is er zonder problemen doorgekomen”, klinkt het.