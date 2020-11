Bart De Wever over kritiek na koopzondag: “Teleurgesteld dat iedereen zijn paraplu heeft opengetrokken”

De koopzondagen konden afgelopen weekend op weinig begrip rekenen. Vooral Antwerpen kreeg veel kritiek. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) kwam zijn beslissing om die koopzondag niet te annuleren maandagochtend verdedigen in De Ochtend op Radio 1.

“Ik heb zaterdagochtend crisiscel gehad. Wat gaan we doen? We hebben beslist om dit draconisch te handhaven. Want wij kunnen zelf niet een sluitingsbevel uitvaardigen. We weten niet welke winkels nog open mogen blijven en welke niet. Je kan alleen een algemeen sluitingsbevel uitvaarden: alle winkels moeten dicht. Maar dat is niet proportioneel”, zei De Wever in De Ochtend.

Volgens de Antwerpse burgemeester werd zijn beslissing ook bevestigd door het crisiscentrum die hem een mail stuurden waarin stond dat er goed moest gehandhaafd worden.

“Door de beelden van de Nieuwstraat in Brussel is de twijfel gekomen. Ook bij mij hoor. Ik heb die beelden ook gezien. Ik heb de federale excellentie toen horen zeggen: dit is geen goed idee. Ik dacht toen: er komt nog iets van de federale overheid. Ik had dat echt verwacht. Dat er van het nationaal crisiscentrum iets ging komen. De gouverneur had dat ook gevraagd. En om 21 uur zaterdagavond heb ik de gouverneur gebeld en gevraagd of er nog iets van hogerhand zou komen. ‘Wellicht niet’ en dan heb ik gevraagd of ze een provinciale verordening zou schrijven en dat zag ze niet zitten”, zei De Wever. “Dat begrijp ik ook wel, gezien dat je niet weet hoe je die moet schrijven. Er is nog geen lijst (met niet-essentiële winkels, nvdr.).Dan gaan we het moeten uitvoeren met draconische handhaving. Dat hebben we dan ook gedaan. Wel ironisch dat het Ministerieel Besluit er dan gekomen is een half uur nadat de winkels open gingen.”

LEES OOK. Burgemeester De Wever verdedigt koopzondag: “Kritiek beperkt zich blijkbaar alleen tot Antwerpen”

De Wever zei dat er beter beslist was om overal de winkels te sluiten “Als je er vanuit gaat dat mensen per se willen shoppen, dan gaan ze naar Rozendaal, Maastricht, naar Tilburg, naar Breda, naar Gent, naar de koopzondag in Oostende. Dan kan je aan zelfverminking doen en heel Antwerpen op slot doen. Dat zou heel goed overgekomen zijn bij de bevolking. Want nu was het in perceptie een drama. Mijn mailbox liegt er niet om. Maar dat is symboolpolitiek”, zei hij. Volgens de burgemeester was het op de koopzondag dan ook relatief rustig.

Paraplu

“Laat je het beter toe in zo’n gecontroleerde omgeving of laat je ze vertrekken naar waar je het niet kan controleren? Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik kan alleen zeggen hoe het dit weekend is verlopen. Ik ben een beetje teleurgesteld dat iedereen zijn paraplu heeft opengetrokken zaterdag.”

Toen kreeg De Wever de vraag: naar wie wijst u dan? “Naar iedereen boven mij. Het Ministerieel Besluit lag zaterdagavond klaar. Had het dan afgekondigd, denk ik dan. Maar goed, dat is niet gebeurd.”

Ook de communicatie met gouverneur Cathy Berx, beschrijft De Wever als “pijnlijk”. “Ik moet een gesprek hebben met de gouverneur. Want dit is heel pijnlijk. We kennen elkaar al 30 jaar. Daar moet ik met haar toch eens over praten. Dit begrijp ik niet. Ik dacht dat we een akkoord hadden aan de telefoon. Zij zag het niet zitten en ik zag het niet zitten. Er was geen lijst, er was geen Ministerieel Besluit.”

“Achteraf bekeken kan je allerlei bedenkingen maken. Ik denk dat de hoofdbedenking is dat als je vrijdag maatregelen neemt en die maandag laat ingaan, dat je het menselijk gedrag altijd correct moet inschatten.”