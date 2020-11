Trump suggereert dat hij topviroloog Fauci zal ontslaan: “Laat me nog even wachten tot na de verkiezingen”

Het zijn de laatste dagen in de race naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen en beide kandidaten blijven er hard tegenaan gaan. Op een rally in Florida heeft de president het nog eens over zijn favoriete onderwerp: het coronavirus.

“Al wat je hoort op het nieuws is: COVID, COVID, COVID. Na 4 november zal je er nog weinig over horen.” Waarop het publiek luid “ontsla Fauci’ begint te roepen, Fauci is de Amerikaanse viroloog die de VS door de coronacrisis loodst. Trump en Fauci hebben al meermaals in de clinch gelegen sinds het begin van de crisis, die in de VS al 230.000 levens heeft gekost.

Het Witte Huis had Fauci er zondag al van beschuldigd “politiek te bedrijven” in een interview dat de viroloog aan de Washington Post had gegeven over de corona-epidemie. Hij zei daarin dat “de sterren helemaal verkeerd staan, nu we de herfst en de winter ingaan, en mensen binnenshuis samenkomen.”

“Onacceptabel”

Toen Fauci werd gevraagd naar de benadering van Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden, zei hij dat Biden de zaak “serieus neemt vanuit het oogpunt van de volksgezondheid”, en dat Trump er “op een andere manier naar kijkt.” Volgens Fauci moeten de VS “abrupte veranderingen” doorvoeren om fiasco’s te vermijden.

Het leidde tot een scherpe veroordeling van het Witte Huis, omdat Fauci zou hiermee Biden zou steunen in zijn poging president te worden. Volgens woordvoerder Judd Deere was het “onacceptabel” en “in strijd met alle normen”.

