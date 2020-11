Vadis Odjidja wijst AA Gent opnieuw de weg: “Blij dat ik weer kon helpen”

Gent - Na enkele moeilijke weken kon AA Gent eindelijk nog eens winnen tegen Waasland-Beveren. Dat had het grotendeels te danken aan spits Roman Yaremchuk en kapitein Vadis Odjidja. “Ik heb niet echt een statement willen afleveren. Maar ik ben vooral blij dat we gewonnen hebben, want de club zat in een moeilijke situatie na al die nederlagen.”

Zo sprak Vadis Odjidja, die AA Gent de weg wees. “Sommige van die duels verloren we ook onterecht. En als je dan de ploeg niet kunt helpen, doet dat pijn. Ik was vooral blij dat ik op het veld stond en mijn steentje kon bijdragen. Door die ­coronagevallen moesten we ook roeien met de riemen die we hadden. Sommige jongens hadden al een poosje niet meer gespeeld, maar hebben wel een mooie prestatie afgeleverd. Je moet soms ook wat geluk hebben qua tegenstander. Door corona kan een team immers ook flink verzwakt aan de match starten.”