Schoten en explosie op universiteitscampus Kaboel

Op de campus van de universiteit van de Afghaanse hoofdstad zijn maandag verschillende geweerschoten en een explosie gehoord. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat uit van een terreuraanval. De universiteit evacueert alle studenten en personeelsleden.

Op sociale media is te zien hoe tientallen studenten over muren en hekken klimmen in een poging te ontsnappen van de campus. Volgens ooggetuigen waren er verschillende geweerschoten en een explosie te horen.

Volgens Tariq Arian, een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn de speciale eenheden intussen ter plaatse “om de terroristen te verjagen”.

Verschillende gewonde studenten werden afgevoerd. Het is niet duidelijk of er ook doden zijn gevallen. Veel studenten zijn nog op de campus. De speciale eenheden van het leger “doen er alles aan om wie nog binnen is te vrijwaren”, aldus Arian.

Volgens getuigen vond de aanval plaats tijdens een Iraans getint boekenevenement op de campus, maar naar het motief blijft het gissen. De taliban ontkennen alle betrokkenheid.

Het is niet de eerste keer dat een Afghaanse universiteitscampus het doelwit wordt van terreur. In 2016 kwamen zestien mensen om het leven tijdens een aanval op de Amerikaanse Universiteit van Afghanistan (AUAF).