OPROEP. Een fikse boete gekregen wegens te laat buiten of met te veel op wandel? Laat het ons weten

Net na middernacht een politiepatrouille tegengekomen? Met te veel personen op wandel? Een mondmasker vergeten aanzetten in een straat waar het wél moet? Het is niet altijd even duidelijk wat wel en niet mag, of soms loopt het zelfs met de beste bedoelingen eens fout. Maar wie de maatregelen niet correct naleeft, loopt hoe dan ook het risico een boete te betalen van 250 euro. Kreeg u een boete? Laat het ons weten op oproep@nieuwsblad.be.