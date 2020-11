Johnny Depp verliest rechtszaak tegen Britse tabloid The Sun: “Beweringen over partnergeweld zijn feitelijk correct”

Johnny Depp heeft zijn rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun, die schreef dat de acteur zijn ex-vrouw sloeg, verloren. Dat heeft een rechter in Londen maandag beslist.

De Amerikaanse acteur had een rechtszaak aangespannen tegen de tabloid, nadat die hem in 2018 had beschuldigd van geweld tegen zijn ex-vrouw, de actrice Amber Heard (34). In dat artikel claimde The Sun te beschikken over “overweldigend bewijs” dat de 57-jarige acteur Heard had mishandeld tijdens hun huwelijk, iets wat Depp altijd is blijven ontkennen.

De 16 dagen durende rechtszaak in juli werd over de hele wereld gevolgd. Zowel Depp als Heard kwamen daarbij aan het woord, Depp zat verspreid over vijf dagen zelfs maar liefst 20 uur in de getuigenstoel. Daarin kwamen ook enkele vernederende details over de extravagante levensstijl van Depp aan de oppervlakte. De onderwerpen: drugs, alcohol, uitwerpselen, blauwe plekken en miljoenen dollars.

“Het is belangrijk voor mijnheer Depp om zijn naam te zuiveren van deze verschrikkelijke beschuldigingen, waardoor hij alles heeft verloren”, pleitte de advocaat van de acteur in zijn slotpleidooi. “En als ik alles zeg, is dat voor hem natuurlijk zijn reputatie. Dit gaat niet om geld, dit gaat om rechtvaardigheid.”

“Beweringen zijn feitelijk correct”

Maar die rechtvaardigheid krijgt Depp alvast niet in deze rechtszaak: rechter Nicol oordeelde maandag dat de beweringen van The Sun “feitelijk correct” waren. Een zware klap voor de reputatie van Depp, die nu mogelijk ook moet opdraaien voor de miljoenen gerechtskosten van beide partijen.

“The Sun heeft de afgelopen twintig jaar gevochten voor de slachtoffers van huiselijk geweld”, reageert de krant triomfantelijk. “Hen mag nooit het zwijgen worden opgelegd. We danken de rechter dan ook voor zijn zorgvuldige oordeel, en bedanken Amber Heard voor de moed om te getuigen in de rechtszaal.”

Met deze uitspraak is de juridische strijd tussen Depp en Heard nog niet afgelopen: er loopt ook een rechtszaak in de Verenigde Staten, waarin de acteur zijn ex-vrouw aanklaagt voor een column die ze over hem schreef. Depp eist in die zaak 50 miljoen dollar schadevergoeding.