Eerste labo’s van nationaal testplatform operationeel: “We gaan nog moeilijke twee weken tegemoet, maar daarna is er beterschap”

De beloofde labo’s van het nationale testplatform krijgen vorm. Het plan werd afgelopen zomer aangekondigd door toenmalig Minister De Backer en maandag zijn de nieuwe labo’s van het UZ Gent en KU Leuven in gebruik genomen. “De overige labo’s zullen operationeel zijn over twee weken”, zegt de woordvoerder van coronacommissaris Pedro Faucon. Professor Herman Goossens (UZA) is verheugd, want met deze extra capaciteit kunnen we straks terugkeren naar de oude teststrategie.