Wanneer woensdag kennen we de uitslag van de verkiezingen in Amerika?

Doorgaans kennen we de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op de avond van Election Day zelf, in België betekent dat woensdagochtend. De grote vraag is echter of dat ook bij dit nipte duel het geval zal zijn.

De eerste stembureaus gaan om 1 uur ’s nachts Belgische tijd dicht, tegen 7 uur ’s ochtends sluit Alaska als laatste de deuren. Net als bij verkiezingen in ons land sijpelen de resultaten vervolgens mondjesmaat door: alle counties moeten minstens om het uur een voorlopige tussenstand doorgeven. De Amerikaanse media voorspellen op basis van die voorlopige cijfers welke staat Trump dan wel Biden niet meer kan ontsnappen, en wijzen de bijhorende electoral votes dan toe aan die presidentskandidaat. Zodra een van de twee kandidaten een geprojecteerde meerderheid van 270 kiesmannen in het electoral college heeft, wordt hij uitgeroepen tot de nieuwe president. In 2016 was dat het geval om 8.30 uur Belgische tijd.

De kans bestaat echter ook dat we de winnaar woensdagochtend nog helemaal niet zullen kennen: omdat er dit jaar omwille van de coronacrisis bijzonder veel via de post is gestemd, zal het tellen van de stembiljetten veel langer in beslag nemen. In dat geval hebben we enkel al uitsluitsel op woensdagochtend als één van de kandidaten erg afgetekend wint. Als het daarentegen spannend is – met name in cruciale swing states – kan het enkele dagen tot zelfs enkele weken duren voor we weten wie de nieuwe Amerikaanse president is: elke staat heeft wettelijk 21 dagen de tijd om definitieve resultaten te bepalen. Als een kandidaat de uitslag niet aanvaardt, lijken rechtszaken bovendien onafwendbaar. Dan dreigt in het worstcasescenario een maandenlange juridische strijd om het Witte Huis.