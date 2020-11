Kinderliedje Baby Shark onttroont Despacito als meestbekeken video op YouTube

Het kinderliedje “Baby Shark” is sinds maandag de meest bekeken video op YouTube en haalt de videoclip van de song “Despacito” met meer dan zeven miljard views in.

Het zeer repetitieve nummer dat in Zuid-Korea werd geproduceerd is van een eenvoudig kinderliedje uitgegroeid tot een wereldwijd viraal fenomeen, met kleurrijke beelden die de impact van een pakkende melodie en teksten versterken.

“Baby Shark Dance”, de Engelse versie van het nummer, werd maandag om 04:00 GMT zeven miljard keer bekeken op YouTube, waarmee “Despacito”, de single van Luis Fonsi en Daddy Yankee, werd onttroond.

Het nummer dat in juni 2016 naar YouTube is geüpload, is eigenlijk een remix van een Amerikaans nummer van het in Seoul gevestigde productiebedrijf Pinkfong. Het succes op YouTube werd gevolgd door een triomf in de hitlijsten, waarbij het nummer in januari 2019 de 32ste plaats bereikte in de Billboard Hot 100.

LEES OOK. 15 jaar YouTube: een overzicht van het succesverhaal in 8 legendarische video’s

Twee van de laatste vier nummers met de meeste weergaven op YouTube zijn nu Zuid-Koreaans. Vóór “Baby Shark Dance” was er “Gangnam Style”, dat drie jaar lang het aantal views had geleid voordat die clip werd onttroond door “See You Again” van Wiz Khalifa.