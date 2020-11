Het zélf afbollen zoals Jess Thorup? In de laatste tien jaar deden amper tien trainers het hem voor

Jess Thorup (50) heeft vriend en vijand verrast door Racing Genk na 39 dagen al te verlaten.

Trainersontslagen zijn we helaas wel gewend in België – dit seizoen zitten we alweer aan vijf stuks. Maar eentje die op eigen initiatief opstapt? Neen, dat zie je zelden. En dat maakt het – ironisch/onnozel genoeg – dat tikkeltje controversiëler. De voorbije tien jaar in eerste klasse bolden amper tien andere trainers het tijdens het seizoen zelf af. Een overzicht.