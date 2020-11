Verdachte van mesaanval Nice weer vrijgelaten, twee anderen blijven in hechtenis

Twee mannen blijven maandag aangehouden in verband met de mesaanval in Nice. Een derde persoon werd vrijgelaten. Dat heeft een gerechtelijke bron bevestigd aan het persbureau AFP.

De 29-jarige Tunesiër A. BA. zou met de dader van de mesaanval, zijn 21-jarige landgenoot Brahim Issaoui, zijn meegereisd aan boord van een boot die op 20 september aanmeerde op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij werd zaterdagmiddag opgepakt in Grasse (Alpes-Maritime), zo’n veertig kilometer van Nice. In het appartement dat hij bewoonde, werden een paar uur later twee mannen van 25 en 63 jaar gearresteerd. De oudste van de twee is in dit stadium zonder aanklacht vrijgelaten, de ander blijft in hechtenis, zei de gerechtelijke bron maandagochtend.

Brahim Issaoui (21), die donderdag ernstig gewond raakte door geweerschoten terwijl hij de politie in de kerk bedreigde, lag maandag nog steeds in het ziekenhuis. “Hij is niet langer in levensgevaar”, zei een bron dicht bij de zaak. Hij zal klater op de dag ondervraagd worden. Issaoui, die een strafblad heeft van geweldpleging en drugsgebruik, had half september de stad Sfax in het centrum van Tunesië verlaten, waar hij met zijn gezin woonde. Hij ging naar Lampedusa waar hij volgens de Italiaanse pers met bijna 400 migranten in quarantaine werd geplaatst op de veerboot “Rhapsody”, voordat hij op 9 oktober van boord ging op het vasteland in Bari, in het zuiden van Italië.

Het onderzoek heeft kunnen vaststellen dat hij dinsdag in Nice is aangekomen. Hij werd de dag voor het incident opgemerkt door bewakingscamera’s in de buurt van de basiliek. Donderdag vermoordde hij in de basiliek Notre-Dame-de-l’Assomption een 60-jarige vrouw, Nadine Devillers, en de koster, Vincent Loquès, 55 jaar oud. Een 44-jarige Braziliaanse moeder, Simone Barreto Silva, werd verschillende keren neergestoken en stierf in een nabijgelegen restaurant, waar ze haar toevlucht had gezocht.