Uitslag verkiezingen Amerika 2020: zo scoren Donald Trump en Joe Biden

Een winnaar in de Amerikaanse presidentsverkiezingen kennen we ten vroegste woensdagochtend, maar in sommige staten is de voorsprong van Donald Trump of Joe Biden zo groot dat we al snel zekerheid zullen hebben over een plaatselijke winnaar. Volg hier alle uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De Amerikaanse kiezer bepaalt finaal niet wie president van de Verenigde Staten wordt, die eer is eigenlijk weggelegd voor de 538 kiesmannen van het Electoral College. Een kandidaat die 270 zogeheten electors achter zich krijgt, mag de komende vier jaar in het Witte Huis wonen. Presidentskandidaten krijgen die kiesmannen toegewezen op basis van de staten die ze winnen: wie de meerderheid behaalt in een staat, krijgt ook alle kiesmannen van die staat. Enkel de staten Maine en Nebraska vormen een uitzondering op die regel, en verdelen hun kiesmannen (eventueel) over verschillende kandidaten.

In sommige staten is de uitslag eigenlijk al op voorhand bekend: dat pakweg Californië en New York naar de Democraat Biden gaan, is al zo goed als zeker. Idem voor Trump en bijvoorbeeld de traditioneel Republikeinse staten Kentucky en West Virginia. In enkele andere tientallen staten lijkt de strijd ook al gestreden, maar zoals het cliché het wil: de kiezer heeft natuurlijk altijd het laatste woord. De strijd om het presidentschap wordt dan ook vooral gevoerd in een dozijn swing states: Arizona, Georgia, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas, en Wisconsin. Naarmate die staten definitief worden toegewezen aan een bepaalde kandidaat, kan u hier volgen hoe dicht Trump of Biden komen bij de overwinning.

Volg hier vannacht live alle uitslagen