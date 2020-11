Quinten (22) ontsnapt tijdig uit brandende ambulance: “Eerste werkdag om nooit te vergeten”

Roeselare / Izegem / Ieper - Op de pechstrook van de E403 in Rumbeke is maandagmiddag een brandende First Care-ambulance ontploft. Twee begeleiders en een patiënt konden het voertuig tijdig verlaten. “Dit is een eerste werkdag om nooit te vergeten”, aldus de 22-jarige Quinten Ramacker uit Menen.

Een ambulance van de Ieperse ambulancedienst First Care was maandag omstreeks 12.30 uur op weg naar de campus van het ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke toen de twee begeleiders plots een vreemde geur in het voertuig opmerkten.

“We roken een brandgeur en zagen plots dat de schoen van de patiënt in brand stond”, aldus begeleider Quinten Ramacker (22).

Quinten Ramacker: “Plots zagen we dat de schoen van de patiënt in brand stond.” Foto: if

De jonge Menenaar beleefde maandag zijn eerste werkdag bij de ambulancedienst. De chauffeur van het voertuig zette de ambulance, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E403 in Rumbeke en op wandelafstand van het ziekenhuis, veilig op de pechstrook. “Met water probeerden we de brandende schoen van de patiënt te blussen.”

Op veilige afstand toen explosie zich voordeed

De twee begeleiders zagen al snel dat de brand zich uitbreidde aan de voorkant van de ambulance en zorgden ervoor dat de patiënt, die niet meer goed te been is, uit het voertuig raakte. “We brachten de patiënt in veiligheid. Ik nam snel ook nog wat materiaal uit de achterzijde van de ambulance. Inmiddels stond de voorkant van het voertuig al in lichterlaaie.”

De twee begeleiders en de patiënt bevonden zich kort daarna op veilige afstand van de ambulance. “Gelukkig maar. Plots werden we opgeschrikt door een serieuze explosie.”

Enkele voorbijrijdende chauffeurs kwamen met de schrik vrij, tot kilometers ver was een zwarte rookpluim te zien.

Drie inzittenden komen met de schrik vrij

Verschillende brandweerkorpsen snelde ter plaatse en konden het voertuig snel blussen. De chauffeur van de ambulance en de patiënt werden naar het vlakbij gelegen ziekenhuis afgevoerd. Zij liepen bij het begin van de brand lichte verwondingen op. “Maar ook zij stellen het goed. We zijn met de schrik vrijgekomen”, aldus de jonge Menenaar.

Quinten werd opgepikt door een andere ambulance van First Care. “Dit is ongetwijfeld een eerste werkdag om nooit te vergeten.”