“Niets aan oma vertellen”: militair krijgt twee jaar cel voor aanranding stiefkleindochter (11)

Gistel - Een 53-jarige man uit Gistel heeft in de Brugse rechtbank twee jaar celstraf met uitstel gekregen voor seksueel misbruik van zijn elfjarige stiefkleindochter en bezit van kinderporno.

De feiten kwamen in augustus 2017 aan het licht nadat het slachtoffer enkele dagen op logement was geweest bij haar grootmoeder in Gistel. Het toen elfjarige meisje uit Ieper vertelde aan haar moeder hoe de nieuwe vriend van haar oma haar billen en geslachtsdelen gestreeld had en haar op het hart had gedrukt dat ze “zeker niets aan oma mocht vertellen”.

De ouders stapten naar de politie en onderzoek wees uit dat de beklaagde via chat contact hield met andere pedofielen, onder wie ook opa’s. Op zijn computer werden honderden kinderpornografische foto’s aangetroffen en in chatgesprekken pochte hij over het feit dat hij zijn stiefkleindochter had kunnen betasten onder de douche. Hij sprak zelfs met “gelijkgestemden” af om hun fantasieën te realiseren met hun kleinkinderen. “Via chat kreeg hij kinderpornografie van andere pedofielen en hij stond duidelijk op het punt om beelden van zijn stiefkleindochter met hen uit te wisselen”, pleitte Luc Arnou, de advocaat van de ouders van het slachtoffer.

Werk verliezen

De procureur vroeg drie jaar effectieve celstraf voor de man, die de feiten aanvankelijk ontkende, maar tijdens het proces tot bekentenissen overging. Zijn advocate drong aan op de opschorting. “Mijn cliënt is militair en zou zijn werk niet willen verliezen”, pleitte ze. “Mijn cliënt krijgt begeleiding. Zijn computer is in beslag genomen en hij is niet van plan om een nieuwe te kopen.”

De rechter veroordeelde de man maandag tot twee jaar voorwaardelijke celstraf. Aan het slachtoffer en haar ouders moet hij 3.550 euro schadevergoeding betalen.