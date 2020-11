Ryanair-topman woedend na vraag over terugbetalingen: “Waarom wordt u zo kwaad van een klantenserviceprobleem?”

Tijdens een interview met BBC Radio 5 heeft Ryanair-topman Michael O’Leary zich kwaad gemaakt over de terugbetalingen van vluchten. “Allemaal fout.”

Tijdens het interview haalde de presentator verschillende klachten van luisteraars aan die claimden hun geld nog niet te hebben teruggekregen nadat hun vlucht geannuleerd werd door Covid-19.

Daar was O’Leary het niet mee eens. Hij riep verschillende keren zo hard dat de interviewster bij niet te verstaan was en hij stond erop dat elke klant die geld had teruggevraagd, dat ook gekregen had. De uitingen van de klanten zouden “volledig fout” zijn en hij beschuldigde de BBC ervan niet neutraal te zijn. “Kunnen we naar een volgend onderwerp gaan, alstublieft”, vroeg de man. Hij bleef roepen dat de claims vals waren en dat er gelogen werd. Waarop de interviewster reageerde: “Mag ik vragen waarom u zo woedend wordt over deze zaken terwijl het eigenlijk een normaal klantenserviceprobleem is?”

O’Leary antwoordde: “Omdat het fout is. We worden woedend wanneer we 1,5 miljard terugbetaald hebben de afgelopen zes maanden. We hebben extra personeel aangenomen, we hebben dag en nacht gewerkt. 24 uur per dag.”

O’Leary bevestigde wel dat Britse Ryanair-klanten geen geld zouden terugkrijgen voor vluchten die in november georganiseerd worden.

De topman, die ooit op de miljardairslijst van Forbes stond, maakte zich in het verleden ook al kwaad tijdens interviews. Hij noemde zijn klanten ook al eens “dom”.