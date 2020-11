Verfwinkels en wasserettes mogen wel, carwash niet open

De lockdown is voor de handel minder strikt dan in maart, zo blijkt nu de regels van kracht zijn en meer uitzonderingen duidelijk worden. Zo mogen verfwinkels deze keer wel open. Een carwash mag dan weer niet werken.

De lijst van zaken die wel nog open mogen, is een stuk langer dan bij de start van de vorige lockdown in maart. Er zijn onder meer uitzonderingen op de sluitingsplicht gemaakt voor bloemisten, boekenwinkels, winkels met schrijf- en papierwaren en telecomwinkels.

De lijst wordt soms ruimer geïnterpreteerd. Zo mogen niet enkel doe-het-zelfzaken maar ook verfwinkels open, leert navraag bij de Federale Overheidsdienst Economie. De speciaalzaken voor gordijnen vallen dan weer niet onder de uitzondering die werd gemaakt voor stoffenwinkels.

Sommige dienstverleners, zoals wasserettes en de droogkuis, mogen hun deuren nog open houden. Andere mogen niet: een vastgoedmakelaar mag geen huisbezoeken organiseren en ook de carwash moet dicht blijven. Opticiens mogen enkel klanten ontvangen voor dringende zaken. Hondenkapsalons moeten net als gewone kapsalons sluiten.

Sommige winkels zien mogelijkheden om toch open te blijven met aanpassingen. Zo kondigt drogisterij Kruidvat aan dat het vanaf dinsdag weer open gaat met een assortiment essentiële producten zoals verzorgings- en hygiëneproducten en voedingsmiddelen. Dat mag, bevestigt de FOD, op voorwaarde dat andere producten ontoegankelijk zijn.

De winkels die gesloten moeten blijven, kunnen deze keer afhaal- of thuisleveringsdiensten organiseren. De woordvoerder van minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s David Clarinval (MR) laat weten dat er voorlopig geen initiatieven zijn gepland om de winkels daarbij te helpen. “We gaan eerst luisteren naar de sector, als het in de loop van de week blijkt dat er problemen zijn, kunnen we bekijken wat er mogelijk is”, klinkt het.