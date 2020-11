Machu Picchu heropent na 8 maanden met grootse Inca-ceremonie

Na acht maanden mag de wereldberoemde archeologische site Machu Picchu in Peru weer openen, doordat de coronacijfers in het land dalen. Er mogen wel maar 675 toeristen per dag binnen, normaal zijn dat er meer dan 2.000. Dit is goed nieuws voor de toeristen, maar vooral ook voor de lokale bevolking die afhankelijk is van het toerisme om te overleven.

De heropening werd gevierd met een traditioneel Inca-ritueel, om de goden te bedanken, en een indrukwekkende lichtshow. Drie weken geleden opende Machu Picchu al even, speciaal voor de Japanse toerist Jesse Katayama die maanden in Peru vastzat door het coronavirus. Hij had toestemming gekregen van het ministerie van Cultuur.

