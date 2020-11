Man opgepakt met handgranaat in Charleroi

In Charleroi is zondag een man opgepakt, die gewapend met een handgranaat op straat liep. Dat meldt het parket van Charleroi maandag na berichtgeving door RTL Info. De man zou met de granaat een vrouw hebben willen hebben bedreigen, omdat ze ruzie hadden over geld. Hij wordt maandag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De politie kreeg zondag verschillende telefoontjes van voorbijgangers die de verdachte met de granaat op straat zagen wandelen. De man verstopte de granaat nog onder een auto, maar de politie kon hem toch arresteren. “De ontmijningsdienst kwam ter plaatse en bevestigde dat het om een echte granaat ging, maar gelukkig werd de pin van de granaat niet uitgetrokken”, aldus het parket van Charleroi.

De verdachte, die geen officiële verblijfplaats in België heeft, is opgepakt en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die beslist of hij wordt aangehouden of niet. “Momenteel is hij niet erg meewerkend”, aldus het parket. “Hij had geen andere wapens bij zich, maar het is niet uitgesloten dat hij er wel in zijn bezit had. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.”