“We zullen de kwaliteiten van Hazard gebruiken tegen Inter” zegt Zidane, ook Lukaku komt ter sprake bij Real Madrid

Dinsdag is de partij tussen Real Madrid en Inter de blikvanger in de Champions League. Beide ploegen willen graag voor het eerst winnen op het kampioenenbal. Daarvoor rekenen ze bij Real op Eden Hazard. “We zullen proberen zijn kwaliteiten te gebruiken”, zei trainer Zinedine Zidane voor de match. Real-verdediger Raphaël Varane had het ook over de vermoedelijke afwezigheid van Romelu Lukaku bij Inter. “Ik ken hem goed. Hij is een erg goede speler.”

De Koninklijke heeft nieuwe moed gevat na een één op zes tegen Shakhtar en Mönchengladbach. Veel daarvan heeft te maken met de sterke match tegen Huesca (4-1), waarin Eden Hazard opnieuw zijn opwachting maakte en meteen uitblonk. “We weten natuurlijk wat voor type speler Hazard is en welke kwaliteiten hij heeft. We zullen die ook proberen te gebruiken. Maar we rekenen op iedereen tegen Inter”, zei Real Madrid-trainer Zinedine Zidane op de persconferentie voor de partij.

Zidane kan met de terugkeer van Hazard opnieuw een beroep doen op zijn favoriete aanvalstrio, met Marco Asensio op rechts en Karim Benzema in de spits. “Of zij hetzelfde teweeg kunnen brengen als BBC (het aanvalstrio waar Benzema geflankeerd werd door Gareth Bale en Cristiano Ronaldo, nvdr)? Ze kunnen zeker een tijdperk markeren. Ze zijn belangrijk voor ons en gaan nog belangrijke matchen beslissen.

Varane: “Hazard heeft zich al goed aangepast”

Ook ploegmaat Raphaël Varane had mooie woorden over voor Hazard. “Hij is een erg fijne kerel, met wie we over alles kunnen praten, lachen ... Hij heeft zich heel goed aangepast aan de kleedkamer, al brengen we daar nu minder tijd door”, verwees hij naar de coronacrisis. “Eden is top en zal ons heel veel geven. Hij heeft veel kwaliteit.”

Ook een gespreksonderwerp op de persconferentie van Real: Romelu Lukaku. Het ziet er immers naar uit dat Inter het in Madrid zonder zijn topschutter zal moeten doen. Varane, normaal gezien zijn rechtstreekse tegenstander, sprak met ontzag. “Ik ken hem goed. Ik speelde al tegen hem toen hij bij Manchester United zat, toen we met Frankrijk tegen de Rode Duivels speelden en toen ik nog bij Lens zat en hij nog bij Anderlecht. Hij is een erg goede speler, maar Inter heeft ook zonder hem een heel complete selectie. Zij zijn een goed georganiseerd, stevig team dat altijd voor gevaar zorgt. Een goede tegenstander.”