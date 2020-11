Berlijnse politie onderzoekt anti-Macron stunt

In de moslimwereld is de Franse president kop van jut na de moord op de Franse leerkracht Samuel Paty Foto: Photo News

De Berlijnse politie onderzoekt of er bij een anti-Macron stunt al of niet strafbare feiten zijn gepleegd, zo heeft ze maandag bekendgemaakt.

In een op sociale media gedeelde video is te zien hoe zaterdag een man in traditionele Arabische klederdracht een andere man aan een leiband voorttrekt. Die man heeft een masker aan dat de Franse president Emmanuel Macron moet voorstellen.

Het incident speelde zich af in de wijk Neuköln. De “Arabier” beschimpt ondertussen “Macron” en doet alsof hij hem slaat. Een groep mensen volgt het duo en er zou ‘Allahu Akbar’ (‘God is groot’) zijn geroepen De politie maakte een einde aan de stunt op de Alexanderplatz. Er loopt nu een onderzoek om uit te maken of er al dan niet strafbare feiten zijn gepleegd.

Macron is in de moslimwereld de kop van Jut geworden nadat hij de islamistische moord op een leraar had veroordeeld. Die leerkracht had in de klas bij een les over vrije meningsuiting karikaturen van de profeet Mohammed getoond.

