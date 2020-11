Gerechtelijk onderzoek naar eigenaar van Mega World opgestart

De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een gerechtelijk onderzoek opgestart naar Dirk Bron, eigenaar van keten Mega World. Twee weken geleden diende vakbond ACV Puls een klacht in, die uitmondde in een gerechtelijk onderzoek naar de man. Dat bevestigt het parket van Antwerpen.

De voorbije maanden werden al heel wat vragen gesteld bij de overname van Blokker, nu Mega World, door de Nederlandse zakenman Dirk Bron. Die heeft een kwalijke reputatie in zijn thuisland en moet er zelfs terechtstaan voor fraude. Vakbond ACV Puls diende twee weken geleden een klacht in tegen Bron. Maandagmiddag bevestigt het parket dat een gerechtelijk onderzoek werd opgestart naar mogelijk strafbare feiten. Momenteel wordt een onderzoek gevoerd naar valsheid in geschriften, valsheid in jaarrekeningen en misbruik van vennootschapsgoederen.

Maandagvoormiddag besliste de ondernemingsrechtbank van Mechelen om het verzoekschrift van Mega World om een gerechtelijk reorganisatieplan op te starten onontvankelijk te verklaren. Volgens de rechtbank waren er onvoldoende bewijzen aan het verzoek toegevoegd die een correcte weergave hadden van de financiële situatie van het bedrijf.